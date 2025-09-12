Ричмонд
25 иностранцев подписали контракты с Минобороны в Воронежской области

Военный следственный отдел по Воронежскому гарнизону провел очередной рейд по выявлению экс-мигрантов, не вставших на воинский учет. На этот раз правоохранители побывали на стройках Богучара.

Почти за две недели, с 1 по 12 сентября, были проверены документы у 17 бывших мигрантов. Из них пять мужчин не спешили становиться на воинский учет. В итоге проверяющим пришлось отвезти их в местный военкомат. Всего же по области за 12 дней выявили 41 нарушителя, в конце концов мужчинам все же пришлось выполнить гражданский долг и встать на воинский учет.

Кроме того, как сообщили в военном следственном отделе, в первой половине сентября контракты с Минобороны заключили 25 иностранцев, ранее прибывших в Воронежскую область.