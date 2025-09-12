25 иностранцев подписали контракты с Минобороны в Воронежской области

Почти за две недели, с 1 по 12 сентября, были проверены документы у 17 бывших мигрантов. Из них пять мужчин не спешили становиться на воинский учет. В итоге проверяющим пришлось отвезти их в местный военкомат. Всего же по области за 12 дней выявили 41 нарушителя, в конце концов мужчинам все же пришлось выполнить гражданский долг и встать на воинский учет.