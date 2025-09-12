В госпрограмму по переселению соотечественников в Россию внесли изменения

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Нынешние и бывшие граждане России, Белоруссии, Украины, Казахстана и Молдовы могут не предоставлять документы для подтверждения владения русским языком для участия в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, рассказали в главном управлении по вопросам миграции МВД РФ.
В понедельник, 8 сентября, президент России Владимир Путин внес изменения в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
«Освобождены от обязанности подтверждения владения русским языком для участия в Государственной программе: соотечественники, состоявшие в гражданстве Российской Федерации, Белоруссии, Казахстана, Молдовы или Украины; репатрианты, желающие участвовать в данной программе в общем порядке», — говорится в сообщении.
Кроме того, согласно указу, теперь знание русского языка можно подтвердить документом об образовании, полученном после 1 сентября 1991 года за пределами России в филиале образовательной организации высшего образования, находящейся в введении России либо в совместном ведении России и иностранного государства, обучение в которых осуществлялось на русском языке.
Помимо этого, расширен круг лиц, которые вправе принять участие в госпрограмме в качестве репатрианта за счет соотечественников, родившихся и ранее проживавших на территориях новых субъектов России.
Также субъекты РФ получили права на оказание репатриантам и членам их семей финансовой и социальной поддержки в рамках региональных программ переселения. Например, обустроить жилье или получить профессиональное образование.
В МВД также отметили, что ведомство ориентировано на оказание максимального содействия данной категории граждан.