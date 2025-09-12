В госпрограмму по переселению соотечественников в Россию внесли изменения

Кроме того, согласно указу, теперь знание русского языка можно подтвердить документом об образовании, полученном после 1 сентября 1991 года за пределами России в филиале образовательной организации высшего образования, находящейся в введении России либо в совместном ведении России и иностранного государства, обучение в которых осуществлялось на русском языке.