В Омске бесследно пропала молодая женщина

Как говорится в ориентировке, в этот день, в 10 часов утра девушка вышла из дома в поселке Северный и с тех пор ее местонахождение неизвестно. На вид Елене 30−35 лет, она среднего роста и среднего телосложения, у нее темные волосы, темные глаза и мужская стрижка.