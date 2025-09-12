В Омске бесследно пропала молодая женщина

Омский поисковый отряд «Доброспас» объявил на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» о поисках 34-летней омички Елены Мельновой. Местонахождение девушки неизвестно с 9 сентября.
Как говорится в ориентировке, в этот день, в 10 часов утра девушка вышла из дома в поселке Северный и с тех пор ее местонахождение неизвестно. На вид Елене 30−35 лет, она среднего роста и среднего телосложения, у нее темные волосы, темные глаза и мужская стрижка.
Она была одета в бежевую толстовку с капюшоном, спортивные штаны и сапоги. Молодая женщина может нуждаться в медицинской помощи.
Всех, кому что-либо известно о девушке, волонтеры просят сообщить об этом по телефону 8−999−470−10−08 или в полицию 02.