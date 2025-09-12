«Кросс Нации-2025» в Волгограде и Волжском: где пройдет и как участвовать

20 сентября 2025 года в стране отметят Всероссийский День бега, и во всех уголках России на старт выйдут любители спорта и здорового образа жизни. В администрациях Волгограда и Волжского рассказали, где пройдет «Кросс Нации-2025» в этом году. Волгоградцы побегут по Нулевой продольной, волжане — на пересечении улиц Карбышева и 87-й Гвардейской.
В Волгограде участники соберутся возле амфитеатра, забеги начнутся в 10.00. Можно выбрать любую дистанцию, которую вы сможете осилить: 1000 м, 4000 м, 6000 м, 8000 м и 12000 м. Волгоградцев для участия в соревнованиях попросили зарегистрироваться на Госуслугах или подъехав 19 сентября с 17.00 до 20.00 в амфитеатр.
В Волжском свою любовь к спорту и стране смогут выразить участники от 5 лет и старше. Для детей 5−7 лет предлагают забег на 200 метров, 8−9 лет — на 1 км, старше 10 лет — на 4 км. Будет массовый забег на 1000 метров для всех, главная соревновательная дистанция — 6 км. Регистрация в Волжском начнется в 8.30 в день забега, на старт участники выйдут в 10.00.
Абсолютно всех участников забегов в Волгограде и Волжского пустят на старт при наличии справки о здоровье от врача.