«Кросс Нации-2025» в Волгограде и Волжском: где пройдет и как участвовать

В Волжском свою любовь к спорту и стране смогут выразить участники от 5 лет и старше. Для детей 5−7 лет предлагают забег на 200 метров, 8−9 лет — на 1 км, старше 10 лет — на 4 км. Будет массовый забег на 1000 метров для всех, главная соревновательная дистанция — 6 км. Регистрация в Волжском начнется в 8.30 в день забега, на старт участники выйдут в 10.00.