Явка на выборах в Ростовской области днем 12 сентября составила 15,1%

Стали известны данные по явке избирателей на Дону по состоянию на 15 часов 12 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Явка на губернаторских выборах в Ростовской области составила 15,1%. Данные по состоянию на 15 часов 12 сентября обновили в донском Избиркоме.

— Голосование продолжается на всех избирательных участках, все условия для прозрачности процедуры обеспечены, — прокомментировал председатель Облизбиркома Андрей Буров.

За выборами на Дону следят более 13 тысяч наблюдателей, работают 2,5 тысячи избирательных участков. Ранее стало известно, что свой выбор в дистанционном формате уже сделали 130 тысяч жителей региона.

Напомним, в период с 12 по 14 сентября 2025 года на Дону будут выбирать губернатора, а также депутатов муниципальных образований и Законодательного собрания по Орловскому одномандатному избирательному округу № 13.

Выборы губернатора Ростовской области — 2025: Что происходит на избирательных участках в дни голосования 12−14 сентября.

