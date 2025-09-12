Победители конкурса «Это у нас семейное» переехали в дом мечты

Семья Картошиных-Фоминых, победившая в народном проекте президентской платформы «Россия — страна возможностей», на выигранные средства купила дом в городе Чайковском Пермского края.
Мечта о собственном уютном доме появилась в семье Картошиных и Фоминых много лет назад. Выросшие в деревне бабушка Светлана Лаврентиевна и дедушка Виктор Ефимович привыкли жить и работать на земле. Исполнить их заветное желание — построить родовое гнездо — помог конкурс «Это у нас семейное».
Как рассказала Светлана Лаврентиевна, в конкурсе участвовали всемером — она сама и ее муж Виктор Ефимович, дочь Екатерина, ее муж Юрий, внуки Назар, Виктория, Арина: «Но на самом деле в семье нас 15 человек, наши трое детей создали свои семьи и унаследовали добрую традицию многодетности. Часто мы собираемся с родственниками большим составом. И нам очень была нужна большая гостиная, такое возможно только в собственном доме. И он у нас есть, спасибо конкурсу “Это у нас семейное!”.
К выбору дома Картошины и Фоминых подошли обстоятельно: изучили не меньше десятка вариантов в разных районах, посмотрели дома, сравнили цены. Предлагались варианты каркасные, деревянные. В итоге семья остановилась на блочном доме с отделкой из кирпича.
По словам Светланы Лаврентиевны, она и ее муж будут жить в двухэтажном доме постоянно, поэтому важен был район с развитой инфраструктурой, расположенный недалеко от детей, чтобы можно было помогать с внуками. Сейчас семья уже поселилась в новом доме и продолжает благоустройство пространства.
К дому прилагается небольшой участок, где Светлана Лаврентиевна собирается разбить цветник с любимыми розами и посадить зелень. Виктор Ефимович планирует доделать баню и посадить фруктовый сад.
Семья считает, что они победили и выиграли ценный приз благодаря сплоченности, пониманию, вере друг в друга, командному духу, креативности. Картошины и Фоминых уверены, что участникам второго сезона проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» помогут те же качества.
Иногда сама судьба подталкивает к принятию решения, делится Светлана Лаврентиевна: «Благодаря конкурсу мы переехали из квартиры в дом с земельным участком, на котором можно творить и отдыхать. Для каждого из нас дом — это нечто особенное, родное и любимое, место силы. Мы желаем конкурсантам верить в победу, не бояться трудностей и, главное, оставаться самими собой».
Зарегистрироваться на второй сезон конкурса «Это у нас семейное» можно на сайте этосемейное.рф до 14 сентября. Принимаются заявки от семейных команд, состоящих из четырех и более человек, представителей трех и более поколений. В семейной команде обязательно должен быть участник возрастом от 5 до 17 лет включительно на момент окончания регистрации. Организаторы обещают, что призов в новом сезоне будет в два раза больше — участников ждет 60 пятимиллионных сертификатов.
Напомним, «Это у нас семейное» — самый массовый проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». В этом году он стал частью нацпроекта «Семья». В первом сезоне проекта участвовали 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов РФ вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране.