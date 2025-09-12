Победители конкурса «Это у нас семейное» переехали в дом мечты

Как рассказала Светлана Лаврентиевна, в конкурсе участвовали всемером — она сама и ее муж Виктор Ефимович, дочь Екатерина, ее муж Юрий, внуки Назар, Виктория, Арина: «Но на самом деле в семье нас 15 человек, наши трое детей создали свои семьи и унаследовали добрую традицию многодетности. Часто мы собираемся с родственниками большим составом. И нам очень была нужна большая гостиная, такое возможно только в собственном доме. И он у нас есть, спасибо конкурсу “Это у нас семейное!”.