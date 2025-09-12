Нижегородка Надежда Степанова стала лучшей швеей России

«Я очень рада своей победе! Для меня большая честь — стать лучшей в стране в своей профессии. Главный секрет успеха — искренне любить свое дело, и тогда все обязательно получится! Я продолжаю трудовую династию: мои мама и дед тоже занимались пошивом, и с детства мне это было очень интересно. Мне нравится постоянно совершенствоваться: появляются новые материалы, разработки конструкторов. Также я шью атрибутику для детских праздников, развивающие игры и вещи для дома», — поделилась Надежда Степанова.