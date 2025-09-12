Нижегородка Надежда Степанова стала лучшей швеей России

Федеральный этап проходил
«Мы были рады принять на нижегородской площадке сильнейших мастеров страны! Отдельно хочется отметить нашу победительницу — нижегородку Надежду Степанову. Уверен, что эта победа закономерна и символична для нашего региона. Мы обязательно будем увеличивать долю текстильной промышленности в экономике региона. В Володарском округе уже работает Первая ткацкая фабрика, которая планирует занять существенный процент рынка в своем сегменте в РФ. А в 2027—2028 годах мы планируем строительство первого в регионе индустриального парка легкой промышленности», — подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.
Мероприятие проводилось в рамках нацпроекта «Кадры», реализуемого по поручению президента РФ Владимира Путина, в целях популяризации рабочих профессий и выявления наиболее квалифицированных специалистов в своей сфере.
«Сегодня легкая промышленность стремительно набирает обороты, на рынке появляется все больше российских брендов. Текстильные предприятия активно развиваются, в том числе благодаря государственной поддержке, модернизируют оборудование, внедряют цифровые технологии в производство. Современные швеи работают на высокотехнологичном оборудовании с программным управлением, где требуются точность, скорость и понимание технологий. И благодаря их профессионализму и таланту не просто создаются высококачественные изделия, соответствующие современным стандартам качества, но и развивается целая отрасль», — отметил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.
В финальных испытаниях конкурсанты должны были показать свой профессионализм как в теоретической части, так и на практике. Каждая участница прошла тестирование, включающее вопросы по устройству разных видов оборудования, умению устранять неисправности, технологии производства швейных изделий и соблюдению правил техники безопасности при работе со швейными машинами и инструментами. В практическом задании финалисткам необходимо было за ограниченное время продемонстрировать владение оборудованием, выполнив сложные технологические операции по обработке карманов разных видов.
«Конкурс профмастерства — это не только смотр достижений, но и мощный инструмент для построения карьеры. Победа или даже участие в нем являются значимым пунктом в резюме, повышают статус специалиста в глазах работодателей и открывают новые возможности для профессионального роста. Для региона это возможность привлечь внимание к наиболее востребованным профессиям, показать перспективы трудоустройства и карьерного развития в легкой промышленности», — добавил руководитель Управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.
Лучше всех справилась с испытаниями и одержала победу во Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии» в номинации «Швея» Надежда Степанова (ООО «Бриг») из Нижегородской области. Второе место заняла Елена Кузеванова из Свердловской области со стажем 35 лет. Бронзовым призером стала швея Екатерина Петрова (ООО «Бинита») из Чувашской Республики со стажем 15 лет.
«Я очень рада своей победе! Для меня большая честь — стать лучшей в стране в своей профессии. Главный секрет успеха — искренне любить свое дело, и тогда все обязательно получится! Я продолжаю трудовую династию: мои мама и дед тоже занимались пошивом, и с детства мне это было очень интересно. Мне нравится постоянно совершенствоваться: появляются новые материалы, разработки конструкторов. Также я шью атрибутику для детских праздников, развивающие игры и вещи для дома», — поделилась Надежда Степанова.
Общий стаж работы Надежды — 20 лет, 12 из которых она трудится в компании по изготовлению спецодежды.
Центральным мероприятием деловой программы конкурса стало пленарное заседание на тему «Тенденции в развитии отрасли легкой промышленности» с участием кадровых служб, бизнеса и образования. Эксперты обсудили ключевые вызовы и кадровые потребности отрасли.
Обширная программа была организована и для гостей конкурса: мастер-классы по вышивке, ткачеству и шитью, выставка-ярмарка изделий легкой промышленности, показы модных коллекций. Так, в показе коллекции Первой ткацкой фабрики участвовали сотрудники Управления по труду и занятости населения Нижегородской области и Нижегородского кадрового центра «Работа России».
Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.
Справка:
Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» проводится Министерством труда РФ и с 2025 года является частью нацпроекта «Кадры». Лучшие специалисты по итогам федеральных этапов конкурса получают денежные поощрения: за первое место — 1 млн рублей, второе место — 500 тыс. рублей, третье — 300 тыс. рублей. Церемония награждения победителей 2025 года состоится в декабре этого года в Москве.