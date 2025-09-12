С имперскими флагами, но без политики. Как по Невскому шли крестным ходом

Мужчина в золотой рясе, тяжело дыша, бежал по Казанской улице. Он опаздывал. Оказавшись в толпе, он начал пробивать себе путь: «Пропустите к батюшке, люди добрые». Он ловко отодвигал в стороны женщин в платках, скучающих в телефонах студентов, пока не дошел до скопления людей, через которых было уже дальше не пройти. Вокруг развевались имперские флаги, стяг «Имперского легиона», полотна со святыми с мечами и флаг «Русской общины». В очереди застряла и девушка в белой блузке: «Вы не из СПбГУ? Нам в Институте наук о Земле прислали точку сбора, но она там дальше — сказали, что нужно всем быть —желательно, пару отменили».
К забору прислонился пожилой мужчина в черной рясе. Ему было плохо, подскочило давление, он хватался руками за решетку и тяжело дышал. «Что-то же надо делать», — запереживала студентка. «Молиться надо, что тут ещё поделаешь», — ответила ей женщина в косынке.
В это время в Казанском соборе заканчивалась служба. Её участник сказал «Фонтанке», что в этот раз в соборе было «неплотно». Свободнее было и в колоннах крестного хода — не было ни глав районных администраций, ни муниципальных служащих, ни учителей со школьниками. Во главе шествия оказались ректор СПбГУ Николай Кропачев (его сопровождали охранники), спикер Заксобрания Александр Бельский и вице-губернатор Наталия Чечина. За ними шли депутаты Госдумы Михаил Романов, Заксобрания Павел Крупник и Константин Чебыкин. Главы смольнинских комитетов, раньше принимавшие участие в шествии, остались на работе. Прежде ходивший в рясе депутат Виталий Милонов на этот раз появился на шествии в парадном военном мундире с наградами на груди. Недалеко от него шел командир Ленинградского полка Михаил Коган, часто ставший появляться на публичных мероприятиях в Петербурге и вступивший в «Единую Россию».
Пока голова хода шла с иконами под колокольный звон, середина скандировала: «Мы русские, с нами Бог». В одной из колонн перекличку начинал белокурый мальчик лет пяти. Ему доставляло удовольствие то, что ему всегда отвечают, и он старался как можно чаще кричать «Христос Воскресе!» и «Мы русские!».
В колонне Тихвинского прихода батюшка скандировал: «Церковь вне политики». Ему отвечали: «Аминь». Звучало это утверждение необычно — особенно после того, как московский крестный ход, состоявшийся неделей ранее, в соцсетях начали сравнивать с русским маршем. На вопрос, давно ли под таким лозунгом прихожане ходят на крестный ход, батюшка многозначительно ответил: «Так было всегда».
О недопустимости политической символики на крестном ходу организаторы сообщили и участникам. Публицист Свят Павлов в своем канале «Под лед» рассказал, что из колонны по этой причине пропал флаг Донского казачьего полка генерала Бакланова, на котором изображён череп с костями.
Судя по всему, про политику организаторы крестного хода говорили участникам выборочно — во всяком случае, флаги «Молодой гвардии Единой России» ребята в синих футболках пронесли по всему Невскому, чем, правда, сами были не очень довольны. Парни несли тяжелый рюкзак и обсуждали грядущую рабочую смену в кальянной.
Закончили шествие на площади Александра Невского. Митрополит Варсонофий совершил молебен. Губернатор Александр Беглов назидательно сказал участникам: «Не в силе Бог, а в правде». Оваций, впрочем, не последовало. Спикер Заксобрания Александр Бельский пугал людей супостатами: «Когда опять попирают нашу веру, враг, супостат нацелился на нашу Родину, мы призываем к Александру Невскому». А замполпреда Роман Балашов, который с недавнего времени стал курировать Петербург, сказал про «священную воинскую операцию». «Святой благоверный князе, моли Бога о нас», — сказал он.
Церемонию задерживать надолго не стали — в городе в этот день ждали Владимира Путина на Культурном форуме, и, видимо, многим, по крайней мере по должности, нужно было быть рядом. Верующие тоже заторопились по делам.
Пока одни стояли в очереди на вход в метро, казаки взялись за гармонь и запели. Их сразу же окружила толпа, с радостью подхватившая песню. «День побе-е-е-ды», — вытягивал радостный спонтанный хор. Несколько десятков слушателей ещё долго не хотели расходиться, а казаки пели на бис песню Сергея Трофимова «Родина».