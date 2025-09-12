С имперскими флагами, но без политики. Как по Невскому шли крестным ходом

В это время в Казанском соборе заканчивалась служба. Её участник сказал «Фонтанке», что в этот раз в соборе было «неплотно». Свободнее было и в колоннах крестного хода — не было ни глав районных администраций, ни муниципальных служащих, ни учителей со школьниками. Во главе шествия оказались ректор СПбГУ Николай Кропачев (его сопровождали охранники), спикер Заксобрания Александр Бельский и вице-губернатор Наталия Чечина. За ними шли депутаты Госдумы Михаил Романов, Заксобрания Павел Крупник и Константин Чебыкин. Главы смольнинских комитетов, раньше принимавшие участие в шествии, остались на работе. Прежде ходивший в рясе депутат Виталий Милонов на этот раз появился на шествии в парадном военном мундире с наградами на груди. Недалеко от него шел командир Ленинградского полка Михаил Коган, часто ставший появляться на публичных мероприятиях в Петербурге и вступивший в «Единую Россию».