С имперскими флагами, но без политики. Как по Невскому шли крестным ходом

По только что отремонтированному Невскому проспекту 12 сентября прошел крестный ход. Митрополия насчитала 70 тысяч его участников. На пять тысяч меньше, чем в прошлом году. Кто не пришел и что запретили верующим — в репортаже «Фонтанки».

23

Мужчина в золотой рясе, тяжело дыша, бежал по Казанской улице. Он опаздывал. Оказавшись в толпе, он начал пробивать себе путь: «Пропустите к батюшке, люди добрые». Он ловко отодвигал в стороны женщин в платках, скучающих в телефонах студентов, пока не дошел до скопления людей, через которых было уже дальше не пройти. Вокруг развевались имперские флаги, стяг «Имперского легиона», полотна со святыми с мечами и флаг «Русской общины». В очереди застряла и девушка в белой блузке: «Вы не из СПбГУ? Нам в Институте наук о Земле прислали точку сбора, но она там дальше — сказали, что нужно всем быть —желательно, пару отменили».

К забору прислонился пожилой мужчина в черной рясе. Ему было плохо, подскочило давление, он хватался руками за решетку и тяжело дышал. «Что-то же надо делать», — запереживала студентка. «Молиться надо, что тут ещё поделаешь», — ответила ей женщина в косынке.

В это время в Казанском соборе заканчивалась служба. Её участник сказал «Фонтанке», что в этот раз в соборе было «неплотно». Свободнее было и в колоннах крестного хода — не было ни глав районных администраций, ни муниципальных служащих, ни учителей со школьниками. Во главе шествия оказались ректор СПбГУ Николай Кропачев (его сопровождали охранники), спикер Заксобрания Александр Бельский и вице-губернатор Наталия Чечина. За ними шли депутаты Госдумы Михаил Романов, Заксобрания Павел Крупник и Константин Чебыкин. Главы смольнинских комитетов, раньше принимавшие участие в шествии, остались на работе. Прежде ходивший в рясе депутат Виталий Милонов на этот раз появился на шествии в парадном военном мундире с наградами на груди. Недалеко от него шел командир Ленинградского полка Михаил Коган, часто ставший появляться на публичных мероприятиях в Петербурге и вступивший в «Единую Россию».

Пока голова хода шла с иконами под колокольный звон, середина скандировала: «Мы русские, с нами Бог». В одной из колонн перекличку начинал белокурый мальчик лет пяти. Ему доставляло удовольствие то, что ему всегда отвечают, и он старался как можно чаще кричать «Христос Воскресе!» и «Мы русские!».

В колонне Тихвинского прихода батюшка скандировал: «Церковь вне политики». Ему отвечали: «Аминь». Звучало это утверждение необычно — особенно после того, как московский крестный ход, состоявшийся неделей ранее, в соцсетях начали сравнивать с русским маршем. На вопрос, давно ли под таким лозунгом прихожане ходят на крестный ход, батюшка многозначительно ответил: «Так было всегда».

О недопустимости политической символики на крестном ходу организаторы сообщили и участникам. Публицист Свят Павлов в своем канале «Под лед» рассказал, что из колонны по этой причине пропал флаг Донского казачьего полка генерала Бакланова, на котором изображён череп с костями.

Судя по всему, про политику организаторы крестного хода говорили участникам выборочно — во всяком случае, флаги «Молодой гвардии Единой России» ребята в синих футболках пронесли по всему Невскому, чем, правда, сами были не очень довольны. Парни несли тяжелый рюкзак и обсуждали грядущую рабочую смену в кальянной.

Закончили шествие на площади Александра Невского. Митрополит Варсонофий совершил молебен. Губернатор Александр Беглов назидательно сказал участникам: «Не в силе Бог, а в правде». Оваций, впрочем, не последовало. Спикер Заксобрания Александр Бельский пугал людей супостатами: «Когда опять попирают нашу веру, враг, супостат нацелился на нашу Родину, мы призываем к Александру Невскому». А замполпреда Роман Балашов, который с недавнего времени стал курировать Петербург, сказал про «священную воинскую операцию». «Святой благоверный князе, моли Бога о нас», — сказал он.

Церемонию задерживать надолго не стали — в городе в этот день ждали Владимира Путина на Культурном форуме, и, видимо, многим, по крайней мере по должности, нужно было быть рядом. Верующие тоже заторопились по делам.

Пока одни стояли в очереди на вход в метро, казаки взялись за гармонь и запели. Их сразу же окружила толпа, с радостью подхватившая песню. «День побе-е-е-ды», — вытягивал радостный спонтанный хор. Несколько десятков слушателей ещё долго не хотели расходиться, а казаки пели на бис песню Сергея Трофимова «Родина».

