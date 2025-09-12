В ГД внесли проект, касающийся благоустройства районов

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект об обязательном согласовании благоустройства района с местными жителями на открытых собраниях, документ доступен в думской электронной базе.
Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Сардана Авксентьева, Амир Хамитов, Анна Скрозникова и Александр Демин. Инициативой предлагается внести изменения в статью 58 федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» (Правила благоустройства территории муниципального образования).
«Предлагается обязать муниципальные образования утверждать порядок участия граждан и организаций в процессе обсуждения, планирования мероприятий по благоустройству территорий», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В документе уточняется, что в последние годы наблюдается негативная тенденция в сфере городского благоустройства: решения об улучшении дворов, парков и других общественных пространств принимаются без учета мнения граждан, согласно опросу ВЦИОМ, наиболее распространённая жалоба граждан на городскую среду — градостроительные решения, принимаемые без учета мнения жителей (такую проблему отметили 18% граждан, а в крупнейших городах — до 30% жителей).
«Несмотря на очевидную необходимость вовлечения граждан в процесс обсуждения мероприятий по благоустройству, действующее законодательство не закрепляет обязанность муниципальных властей утверждать порядок их участия», — следует из пояснительной записки к законопроекту.
В документе отмечается, что Минстрой рекомендовал привлекать жителей на всех этапах реализации проектов и заранее информировать граждан о планируемых изменениях, однако сейчас отсутствует единый обязательный стандарт, предписывающий органам местной власти проводить публичные обсуждения будущих проектов благоустройства и учитывать мнения жителей при принятии решений.
«Законопроект предусматривает внесение изменений в федеральное законодательство, обязывающих органы местного самоуправления утверждать и реализовывать процедуру участия жителей и организаций на всех этапах благоустройства. Таким образом, принципы, заложенные Минстроем в методических рекомендациях, будут закреплены на законодательном уровне», — говорится в пояснительной записке.
В документе также подчеркивается, что каждый муниципалитет должен будет прописать в правилах благоустройства порядок публичного обсуждения планируемых проектов с местными жителями, проведение открытых встреч или слушаний и учёт результатов такого обсуждения при принятии окончательных решений, гражданам, участвующим в общественном обсуждении, гарантируется право голоса — возможность высказывать свои предложения и участвовать в итоговом выборе вариантов благоустройства.
По мнению авторов законопроекта, это позволит обеспечить реальный общественный контроль и учёт мнения большинства активных жителей, пришедших на обсуждение.
«Предлагаемые изменения направлены на установление обязательного взаимодействия чиновников с жителями при благоустройстве территорий. Укрепление обратной связи между властью и обществом позволит повысить доверие граждан к решениям в сфере благоустройства и обеспечить более эффективное расходование бюджетных средств с учётом приоритетов самих жителей», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.