В ГД внесли проект, касающийся благоустройства районов

В документе уточняется, что в последние годы наблюдается негативная тенденция в сфере городского благоустройства: решения об улучшении дворов, парков и других общественных пространств принимаются без учета мнения граждан, согласно опросу ВЦИОМ, наиболее распространённая жалоба граждан на городскую среду — градостроительные решения, принимаемые без учета мнения жителей (такую проблему отметили 18% граждан, а в крупнейших городах — до 30% жителей).