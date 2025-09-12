О готовности начать авиаперевозки уже сообщила авиакомпания «Аэрофлот». Однако прямые рейсы из Омска в Краснодар пока не заявлены, хотя до закрытия авиасообщения такой рейс существовал. На данный момент попасть в южный город омичи смогут только с пересадками. Прямого авиасообщения Омска с Краснодаром пока не будет. Рейсы в Краснодар заявлены «Аэрофлотом» из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Уфы, Екатеринбурга, Новосибирска и Казани.