Прямого авиасообщения Омска с Краснодаром пока не будет

Омичи смогут улететь на юг с пересадками.

Источник: Комсомольская правда

Росавиация сообщила о возобновлении авиасообщения с Краснодаром. Напомним, аэропорт Краснодара был закрыт в 2022-м, вскоре после начала СВО. Первый за последние годы рейс намечен на 17 сентября.

О готовности начать авиаперевозки уже сообщила авиакомпания «Аэрофлот». Однако прямые рейсы из Омска в Краснодар пока не заявлены, хотя до закрытия авиасообщения такой рейс существовал. На данный момент попасть в южный город омичи смогут только с пересадками. Прямого авиасообщения Омска с Краснодаром пока не будет. Рейсы в Краснодар заявлены «Аэрофлотом» из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Уфы, Екатеринбурга, Новосибирска и Казани.