Больница Чистоозерного района Новосибирской области приобрела оборудование

Систему эндоскопической визуализации закупила Чистоозерная центральная районная больница Новосибирской области по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Такое оборудование поступило в медучреждение впервые. Оно позволяет проводить высокотехнологичные малотравматичные хирургические вмешательства с минимальным риском осложнений, после которых восстановление происходит быстрее. Первые две операции по удалению желчного пузыря на новом аппарате вместе со специалистами ЦРБ провел врач-хирург областной больницы Борис Кан.
«Приобретенная система эндоскопической визуализации позволит жителям Чистоозерного района избежать длительного ожидания операции, ненужных расходов и дальних поездок, — прокомментировал заведующий хирургическим отделением Чистоозерной ЦРБ, врач-хирург Роман Чеснок. — Теперь современные малоинвазивные технологии стали доступны прямо в стенах нашей больницы. Благодаря сотрудничеству с коллегами из областной больницы мы освоили новые методики и готовы применять их на практике».
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.