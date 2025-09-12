В Иркутске с 15 и 16 сентября ограничат движение по трем улицам. С 9 утра 15 сентября до 18 вечера 28 сентября по улице Марата в районе дома № 5/1 сузят проезжую часть. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации города.