В Иркутске с 15 и 16 сентября ограничат движение по трем улицам

На всех участках проведут аварийные работы на тепловых сетях.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске с 15 и 16 сентября ограничат движение по трем улицам. С 9 утра 15 сентября до 18 вечера 28 сентября по улице Марата в районе дома № 5/1 сузят проезжую часть. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации города.

Власти города предупредили, что с неудобствами столкнутся автомобилисты на улице Красного Восстания. Там рабочие будут проводить аварийные работы на тепловых сетях с 9:00 16 сентября до 18:00 29 сентября.

Утром 15 сентября введут ограничения движения и по улице Карла Либкнехта, 152. Спокойно проехать по участку можно будет после 28 сентября.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в столице Приангарья разрабатывают проект шестиполосной дороги на улице Пискунова.