В Калининграде снова запустили музыкальный фонтан возле Музея изобразительных искусств

Городские фонтаны в Калининграде запустили 1 мая. В жаркие дни жители города активно купаются в сквере у Музея изобразительных искусств, а также перед стадионом «Балтика». В администрации Калининграда неоднократно предупреждали о том, что гидротехнические сооружения для этого не предназначены. В мэрии отмечали, что люди не только создают угрозу для своего здоровья, но и наносят ущерб городским объектам.