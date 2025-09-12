В Калининграде снова запустили музыкальный фонтан возле Музея изобразительных искусств. Сооружение отключили в начале августа для стабилизации эпидемиологической ситуации по энтеровирусной инфекции.
Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, фонтан запустили в четверг, 11 сентября. В 12:00 и 17:00 на его территории проводят музыкальное представление, а в 21:30 — музыкальное шоу.
Работу пяти гидротехнических сооружений в Калининграде приостановили с 13 августа. Власти отключили объекты у Музея изобразительных искусств, возле стадиона «Балтика», «детский» фонтан на набережной Верхнего озера, у памятника морякам-балтийцам на Московском проспекте и в сквере перед Домом искусств.
В Роспотребнадзоре отмечали, что со второй половины июня в регионе растёт уровень заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Основная группа риска — дети до шести лет. Самый высокий уровень заболеваемости отмечали в Багратионовском, Черняховском, Полесском округах и в Калининграде.
Городские фонтаны в Калининграде запустили 1 мая. В жаркие дни жители города активно купаются в сквере у Музея изобразительных искусств, а также перед стадионом «Балтика». В администрации Калининграда неоднократно предупреждали о том, что гидротехнические сооружения для этого не предназначены. В мэрии отмечали, что люди не только создают угрозу для своего здоровья, но и наносят ущерб городским объектам.