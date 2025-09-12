В Ташкенте начали уничтожать сироп Dok1 Max, ставший причиной гибели десятков детей

По идее, такие лекарства должны были быть остановлены ещё на этапе проверки в Научном центре стандартизации лекарственных средств, где им выдавались сертификаты соответствия, гарантирующие безопасность препаратов. Однако в ходе разбирательства выяснилось, что на этапе проверки были допущены грубые нарушения нормативно-правовой документации, и опасные медикаменты попали на рынок. Проще говоря, всё дело оказалось связано с коррупцией: из-за жадности и безответственности чиновников произошла страшная трагедия.