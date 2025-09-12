В Ташкенте начали уничтожать сироп Dok1 Max, ставший причиной гибели десятков детей

Эти препараты фигурировали в уголовном деле о гибели детей в результате отравления. После вынесения приговора суд постановил уничтожить все опасные лекарства, чтобы подобная трагедия не повторилась.
В частности, будут уничтожены 811 478 таблеток и 101 669 флаконов сиропа Dok1 Max, а также 2 252 796 таблеток и 56 672 флакона сиропа «Амбронол». Все эти опасные препараты будут сожжены в специальной печи под контролем специалистов, чтобы не нанести вреда экологии и окружающей среде.
Напомним, в составе сиропа Dok1 Max было обнаружено токсичное вещество — этиленгликоль. Препараты, произведённые индийской компанией Marion Biotech, ввозила на территорию Узбекистана компания Quramax Medical.
По идее, такие лекарства должны были быть остановлены ещё на этапе проверки в Научном центре стандартизации лекарственных средств, где им выдавались сертификаты соответствия, гарантирующие безопасность препаратов. Однако в ходе разбирательства выяснилось, что на этапе проверки были допущены грубые нарушения нормативно-правовой документации, и опасные медикаменты попали на рынок. Проще говоря, всё дело оказалось связано с коррупцией: из-за жадности и безответственности чиновников произошла страшная трагедия.
По уголовному делу проходили 23 обвиняемых. Среди них — экс-директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли и Госцентра экспертизы и стандартизации лекарств Сардор Кариев, его заместители Амирхон Азимов и Нодирбек Мусаев, а также глава Quramax Medical Сингх Рагвендра Пратап. Все они признаны виновными.
Самый суровый приговор получил Рагвендра Пратап — 20 лет лишения свободы. Сардор Кариев осуждён на 18 лет колонии, Азимов и Мусаев — на 16 лет каждый.
Пострадавшим и семьям погибших детей были назначены компенсации морального вреда на общую сумму 75,6 млрд сумов. Законные представители 68 погибших и четырёх тяжело пострадавших получили по 1 млрд сумов. Для четырёх детей, чьё состояние оценено как удовлетворительное, выплата составила 500 млн сумов, а семьям восьми детей, чьё здоровье удалось полностью восстановить, — по 200 млн сумов.