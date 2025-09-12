В школе села Микряково Республики Марий Эл открылся агрокласс

Агротехнический класс оборудовали на базе школы села Микряково в Республике Марий Эл по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Торжественное открытие образовательной площадки состоялось 1 сентября, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.
Помещение агрокласса оснастили современным оборудованием и мебелью. На занятиях в агроклассе школьники будут изучать профильные дисциплины: агрономию, зоотехнию и механизацию. Профильная подготовка к специальности в школе поможет учащимся определиться с выбором будущей профессии и облегчит поступление в вузы и колледжи.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.