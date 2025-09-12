В городе Новомосковске под Тулой отремонтировали улицу Космонавтов

Участок дороги на улице Космонавтов в городе Новомосковске в Тульской области привели в нормативное состояние по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Ремонтные работы стартовали 15 апреля, а 5 сентября объект ввели в эксплуатацию, сообщили в «Тулаавтодоре».
Подрядная организация полностью обновила дорожное покрытие, тротуары, съезды, установила новые остановочные павильоны, бордюры, знаки и нанесла разметку. Для повышения безопасности на участках с интенсивным пешеходным движением появились искусственные дорожные неровности.
Дорожная артерия, расположенная в западной части города, начинается от улицы Мира и растянута более чем на километр. Ежедневно этой дорогой пользуются сотни горожан: там расположены три детских сада, автошкола. Также по улице можно удобно подъехать к Новомосковскому многопрофильному колледжу и детскому парку им. Д. Г. Оники с комплексом «Исток Дона». Это популярная локация среди туристов и жителей области.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.