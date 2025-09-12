В городе Новомосковске под Тулой отремонтировали улицу Космонавтов

Дорожная артерия, расположенная в западной части города, начинается от улицы Мира и растянута более чем на километр. Ежедневно этой дорогой пользуются сотни горожан: там расположены три детских сада, автошкола. Также по улице можно удобно подъехать к Новомосковскому многопрофильному колледжу и детскому парку им. Д. Г. Оники с комплексом «Исток Дона». Это популярная локация среди туристов и жителей области.