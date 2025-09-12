Ричмонд
Эксперимент со сдачей двух предметов на ОГЭ продолжат

Эксперимент со сдачей двух предметов на ОГЭ продолжат в 2026 году.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Эксперимент со сдачей только двух предметов на ОГЭ в ряде регионов России будет продолжен в 2025/2026 учебном году, сообщили в Минпросвещения РФ.

«Министр просвещения РФ Сергей Кравцов провел совещание, посвященное подведению итогов эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. В ходе мероприятия было принято решение продолжить реализацию эксперимента в 2025/26 учебном году», — говорится в сообщении министерства.