«Хороший вопрос»: Дятлова — о том, когда закончат ремонт парковки возле спорткомплекса «Юность»

Работы начались в феврале 2024-го.

Источник: Клопс.ru

В ситуации с затянувшимся ремонтом парковки возле калининградского спорткомплекса «Юность» стал виден свет в конце туннеля. Подрядчику поручено уложиться в срок до конца года, рассказала глава администрации города Елена Дятлова во время прямого эфира во «ВКонтакте» в пятницу, 12 сентября.

В СК расположено множество детских спортивных секций и бассейн, куда родители привозят детей. На стоянке остро не хватает мест.

«Хороший вопрос, — прокомментировала Дятлова. — Сложный объект, мы приостанавливали работы для археологических изысканий, вносили изменения в корректировку проекта. В июне получили документацию. Будем вместе с подрядчиком делать всё, чтобы закрыть контракт в текущем году».

Сити-менеджер подчеркнула, что осенью многое будет зависеть от погоды, при благоприятной ситуации работы продолжатся вплоть до декабря. Если условия не позволят выполнить работы качественно, их перенесут на весну. Задача — до конца года сделать максимальный объём.

После ремонта парковка станет платной, но не для всех. Как и на стоянках у детских поликлиник, родителям разрешат свободный въезд. Этот механизм отработан и на других городских объектах.