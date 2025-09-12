Тематические поезда из Уфы в Казань начнут курсировать с октября 2025 года

Жители Уфы с 10 по 26 октября 2025 года смогут отправиться в тематические путешествия на поездах в Казань, Волгоград, Йошкар-Олу и Пензу. В соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство» разработаны несколько экскурсионных программ на выбор, сообщили в государственном комитете Республики Татарстан по туризму.
С 17 по 19 октября пассажиры смогут посетить Казань и познакомиться с уникальной культурой столицы Татарстана. В программу входят экскурсия по Казанскому Кремлю, посещение мечети Кул-Шариф, прогулка по историческому центру города и дегустация блюд местной кухни. В те же даты доступны поездки в Йошкар-Олу, известную оригинальной архитектурой и европейскими набережными. Туристы смогут увидеть знаменитые часы «12 апостолов» и памятник Йошкину коту.
С 10 по 12 октября планируются поездки в Волгоград. Пассажиры смогут посетить памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» и другие важные исторические места. С 24 по 26 октября состоится поездка в Пензу, где гости посетят родовое имение Михаила Лермонтова и окунутся в атмосферу XIX века.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.