2800 потребителей оставались без холодной воды из-за прорыва трубопровода в Столинском районе

Утром 12 сентября произошел порыв водопровода холодной воды возле рабочего поселка Речица Столинского района, рассказали в МЧС.
«В результате инцидента временно отключена подача холодной воды 2829 абонентам, в том числе 2 школам, 2 детским садам и социальному приюту», — сообщали спасатели.
Пока две бригады вели работы по устранению порыва, население обеспечивали питьевой водой. Днем 12 сентября МЧС сообщило, что водоснабжение потребителей восстановлено.
Ранее мы писали, что НАН Беларуси сказала, почему из реестра сортов яблок исключена «Антоновка».
Узнайте, что Госпогранкомитет высказался о сроках открытия границы Беларуси с Польшей.
Прочитайте, что белорусские врачи рассказали, как лечат при помощи заморозки мерцательную аритмию и боли в суставах.