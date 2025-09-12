Ричмонд
В Иркутской области 241 тысяча 560 жителей проголосовали на выборах губернатора

В столице региона свои голоса отдали 12,8% избирателей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области 12 сентября завершился первый день голосования. Явка на выборах губернатора Иркутской области на 20:00 12 сентября 2025 составила 13,2%, в цифрах это 241 560 избирателей. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Приангарья.

Явка на выборах губернатора Иркутской области на 20:00 12 сентября 2025.

— Высокая активность избирателей сохранилась в Катангском районе с показателем 40,08%, на втором месте Балаганский муниципальный округ — 31,01% и Свирск — 26,5%, — уточнили в Избирательной комиссии.

В столице Приангарья проголосовали 12,8% жителей, в Ангарском городском округе — 12,03%, в Братске — 9,16%. Таковы результаты явки на выборах губернатора Иркутской области на 20:00 12 сентября 2025.

Для сравнения: на 15:00 12 сентября 2025 явка на выборах главы региона в Иркутске была равна 8,83% избирателей.