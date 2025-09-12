В Иркутской области 241 тысяча 560 жителей проголосовали на выборах губернатора

В Иркутской области 12 сентября завершился первый день голосования. Явка на выборах губернатора Иркутской области на 20:00 12 сентября 2025 составила 13,2%, в цифрах это 241 560 избирателей. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Приангарья.