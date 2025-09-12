В Калининграде запустят троллейбусы по Чкаловску

В Калининграде до Чкаловска и внутри самого микрорайона запустят троллейбусы, которые частично заменят автобусы. Об этом рассказала глава администрации Елена Дятлова в прямом эфире во «ВКонтакте» в пятницу, 12 сентября.
Жители микрорайона жалуются на переполненный транспорт. В часы пик сложно выехать в город. По словам сити-менеджера, в этом году ожидается поставка ещё одной партии электротранспорта. Его можно использовать там, где нет контактной сети.
«Поставка троллейбусов и обучение водителей позволит пустить троллейбусы в Чкаловск и заместить автобусы. Сегодня в этот микрорайон ходят № 23, 31 и 36», — перечислила Дятлова, не уточнив, какой из них перестанет обслуживать микрорайон.
Сити-менеджер отметила, что высвободившийся подвижной состав направят в Московский район, где по утрам на некоторых остановках также наблюдается давка.
«Динамично отслеживаем ситуацию и принимаем решение по увеличению состава. Дайте нам время сбалансировать маршрутную сеть», — обратилась Дятлова к горожанам.
В августе власти решили докупить 20 троллейбусов. В сентябре должен определиться подрядчик, который займётся обслуживанием контракта.