Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде запустят троллейбусы по Чкаловску

Транспорт разгрузит переполненные автобусы.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде до Чкаловска и внутри самого микрорайона запустят троллейбусы, которые частично заменят автобусы. Об этом рассказала глава администрации Елена Дятлова в прямом эфире во «ВКонтакте» в пятницу, 12 сентября.

Жители микрорайона жалуются на переполненный транспорт. В часы пик сложно выехать в город. По словам сити-менеджера, в этом году ожидается поставка ещё одной партии электротранспорта. Его можно использовать там, где нет контактной сети.

«Поставка троллейбусов и обучение водителей позволит пустить троллейбусы в Чкаловск и заместить автобусы. Сегодня в этот микрорайон ходят № 23, 31 и 36», — перечислила Дятлова, не уточнив, какой из них перестанет обслуживать микрорайон.

Сити-менеджер отметила, что высвободившийся подвижной состав направят в Московский район, где по утрам на некоторых остановках также наблюдается давка.

«Динамично отслеживаем ситуацию и принимаем решение по увеличению состава. Дайте нам время сбалансировать маршрутную сеть», — обратилась Дятлова к горожанам.

В августе власти решили докупить 20 троллейбусов. В сентябре должен определиться подрядчик, который займётся обслуживанием контракта.