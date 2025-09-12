Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кравцов оценил эксперимент со сдачей двух предметов на ОГЭ

Кравцов заявил, что эксперимент со сдачей на ОГЭ двух предметов прошел успешно.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Эксперимент со сдачей на ОГЭ только двух предметов в трех регионах России оказался востребован у школьников и прошел успешно, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«В ходе совещания глава Минпросвещения России сообщил, что эксперимент оказался востребован среди выпускников девятых классов и итоги проведения в пилотных субъектах Российской Федерации успешны», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Эксперимент проводился впервые и предусматривал упрощенную процедуру поступления выпускников девятых классов в образовательные организации среднего профессионального образования.

Школьникам достаточно было сдать экзамен только по двум предметам — русскому языку и математике, вместо традиционных четырех.

«Сегодня в Москве, в Санкт-Петербурге и в Липецкой области активно развивается система среднего профессионального образования, и не случайно, что именно эти регионы были выбраны в качестве участников эксперимента», — отметил Кравцов.

Он добавил, что растет востребованность колледжей, абитуриенты чаще выбирают рабочие специальности.