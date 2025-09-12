Кравцов оценил эксперимент со сдачей двух предметов на ОГЭ

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Эксперимент со сдачей на ОГЭ только двух предметов в трех регионах России оказался востребован у школьников и прошел успешно, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«В ходе совещания глава Минпросвещения России сообщил, что эксперимент оказался востребован среди выпускников девятых классов и итоги проведения в пилотных субъектах Российской Федерации успешны», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Эксперимент проводился впервые и предусматривал упрощенную процедуру поступления выпускников девятых классов в образовательные организации среднего профессионального образования.
Школьникам достаточно было сдать экзамен только по двум предметам — русскому языку и математике, вместо традиционных четырех.
«Сегодня в Москве, в Санкт-Петербурге и в Липецкой области активно развивается система среднего профессионального образования, и не случайно, что именно эти регионы были выбраны в качестве участников эксперимента», — отметил Кравцов.
Он добавил, что растет востребованность колледжей, абитуриенты чаще выбирают рабочие специальности.