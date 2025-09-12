Ричмонд
Омских пенсионеров пугают фейковым указом губернатора об отъеме социальных выплат

Средства якобы пойдут на финансирование федеральной программы.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области по мессенджерам распространяется фейковый указ губернатора Виталия Хоценко.

В поддельном документе сообщается, что омских пенсионеров якобы обяжут подписать добровольный отказ от социальных выплат. А все полученные таким образом деньги, мол, пойдут на финансирование федеральной программы «Народный дрон».

Как сообщили в пресс-службе правительства Омской области, данная информация является недостоверной и подобного документа губернатор не подписывал.

Напомним, за последнее время это уже не первая попытка дискредитации областных властей. Ранее по региону распространялся поддельный приказ регионального министра здравоохранения.