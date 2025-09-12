Открыты возможные признаки существования «черных звезд» в ранней Вселенной

Ученые попытались воспроизвести этот «обрыв» при помощи компьютерных моделей различных вариаций ранних галактик, однако ни одна из них не смогла повторить структуру спектра UDS-154183, если при этом учитывать большую массу и небольшие размеры данной галактики, около 130 световых лет. При этом ученые заметили, что ультрафиолетовое свечение «Обрыва» было больше всего похоже на то, если бы его вырабатывало не большое число крупных и горячих звезд, а одно гигантское светило.