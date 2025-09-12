В поликлинике Петрозаводска открыли Центр здоровья

Центр здоровья открыли в городской поликлинике № 1 Петрозаводска. Создание таких учреждений соответствует целям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в пресс-службе администрации главы Республики Карелия.
Задача центра — ранняя диагностика и профилактика заболеваний. В нем можно получить помощь по отказу от вредных привычек, рекомендации по коррекции питания, двигательной активности, занятиям физкультурой и спортом, режиму сна, условиям быта, труда, учебы и отдыха.
Записаться на консультацию и обследование можно через портал «Регздрав» или в регистратуре. В планах — создание аналогичных центров в Медвежьегорске, Сортавале и Костомукше.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.