700 семей Ростовской области воспользовались пунктами проката для новорожденных

Более 700 семей Ростовской области воспользовались услугами пунктов проката для новорожденных. В будущем количество подобных точек намерены увеличить, сообщила министр труда и социального развития региона Ирина Шувалова.
— В 2025 году было открыто 27 пунктов проката в 20 муниципалитетах, и до конца года появятся еще пять. В 2026 году пункты проката предметов первой необходимости начнут работать во всех муниципальных образованиях области, — прокомментировала Ирина Шувалова.
Напомним, пункты проката создали в 2025 году в рамках национального проекта «Семья». Родители малышей могут взять во временное пользование самые необходимые для детей вещи. В частности, выдаются детские кроватки, пеленальные столики, коляски разных типов, манежи, стульчики для кормления и автокресла.
Социальная услуга доступна для молодых семей и единственных родителей в возрасте до 35 лет. Также право на аренду вещей имеют студенческие семьи, обучающиеся очно, и многодетные родители.
Ранее на форуме «Стратегия 2030» врио губернатора региона Юрий Слюсарь анонсировал новые меры поддержки семей с детьми, которые начнут действовать со следующего года. В частности, всем новорожденным малышам собираются дарить специальные подарки с необходимыми вещами общей стоимостью 20 тысяч рублей. Также в регионе появится институт «социальных нянь».
Беременные студентки на очном обучении смогут получить единовременную выплату в 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности. Эти и другие меры будут включены в Стратегию развития региона до 2030 года.
