В Башкирии завершили ремонт участка трассы Уфа — Бирск — Янаул

Трасса Уфа — Бирск — Янаул входит в опорную сеть дорог республики.

Источник: Комсомольская правда

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Башкирии приведен в порядок отрезок автомобильной дороги Уфа — Бирск — Янаул протяженностью 1,3 километра. Как сообщили в министерстве транспорта региона, работы проводились вблизи города Бирска.

В ходе ремонта строители полностью обновили покрытие на автомобильном кольце и прилегающей территории, уложив современный асфальтобетон. Также были укреплены обочины, нанесена свежая разметка, заменены бордюрные камни и отремонтирована остановочная площадка.

Эта трасса является важной частью опорной дорожной сети Башкирии, обеспечивающей транспортную связь населённых пунктов северо-западных районов республики. Всего в 2025 году планируется отремонтировать шесть участков данной автодороги общей протяжённостью почти 10 километров.

