В Башкирии завершили ремонт участка трассы Уфа — Бирск — Янаул

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Башкирии приведен в порядок отрезок автомобильной дороги Уфа — Бирск — Янаул протяженностью 1,3 километра. Как сообщили в министерстве транспорта региона, работы проводились вблизи города Бирска.
В ходе ремонта строители полностью обновили покрытие на автомобильном кольце и прилегающей территории, уложив современный асфальтобетон. Также были укреплены обочины, нанесена свежая разметка, заменены бордюрные камни и отремонтирована остановочная площадка.
Эта трасса является важной частью опорной дорожной сети Башкирии, обеспечивающей транспортную связь населённых пунктов северо-западных районов республики. Всего в 2025 году планируется отремонтировать шесть участков данной автодороги общей протяжённостью почти 10 километров.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.