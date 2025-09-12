СИБИТ запускает акселератор для поддержки стартапов в сфере IT и беспилотных технологий

СИБИТ стал одним из победителей конкурсного отбора федерального проекта «Технологии» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Оператором выступает АНО «Платформа НТИ». В 2025 году поддержано всего 152 заявки, а проходной балл составил 86,2 из 100, что говорит о высокой конкуренции и качестве проекта. Перспективные проекты получат поддержку индустриальных партнеров и войдут в реальный бизнес-оборот.