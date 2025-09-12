СИБИТ запускает акселератор для поддержки стартапов в сфере IT и беспилотных технологий

Сибирский институт бизнеса и информационных технологий (СИБИТ) объявил о запуске уникальной акселерационной программы «Высота-55». Программа поможет создать и довести до реализации идеи предпринимателей в сфере в сфере IT и беспилотных технологий. Проект реализуется вузом совместно с Точкой Кипения Омск и при поддержке более 20 индустриальных партнеров, включая региональную Федерацию гонок дронов и компанию «СпецМаш-АэроИТ».
Акселератор предлагает участникам пройти путь от зарождения бизнес-идеи до первых продаж и привлечения интереса со стороны инвесторов. Программа ориентирована на студентов и молодых специалистов, заинтересованных в разработке инновационных решений в области интеллектуальных транспортных систем, беспилотных технологий и телекоммуникаций. СИБИТ входит в число 13 организаций, которые впервые получили возможность реализовать акселерационные программы.
«Акселерационная программа — это практикоориентированный образовательный интенсив, который помогает студентам не только генерировать идеи, но и воплощать их в жизнь с помощью ресурсов, экспертов и наставников», — отметил ректор СИБИТ Максим Родионов.
Фото: Андрей Кудрявцев.
Программа охватывает ключевые направления Национальной технологической инициативы (НТИ), такие как «Аэронет», «Технет» и «Автонет». Эти направления способствуют достижению технологического суверенитета России, что особенно актуально в современных условиях.
Образовательный блок программы построен таким образом, чтобы участники получили максимум информации о современных технологиях и отраслевых особенностях в кратчайшие сроки. Индустриальные партнеры и наставники помогут командам разработать проекты, адаптировать их под потребности рынка и довести до стадии коммерциализации.
«Главная задача — дать студентам реальный опыт создания технологического бизнеса с нуля. Айтишники разрабатывают технологии, а предприниматели помогают их упаковать в стартап. В итоге проекты смогут получить поддержку от инвесторов и венчурных фондов», — рассказала проректор по научной работе СИБИТ Светлана Качесова.
Фото: Андрей Кудрявцев.
Принять участие в программе могут команды из всех вузов Омска, других регионов, а также выпускники, окончившие учебные заведения не позднее трех лет назад. Регистрация на программу доступна по ссылке.
Фото: Андрей Кудрявцев.
Омский регион обладает значительным потенциалом в области оборонно-промышленного комплекса и машиностроения. Беспилотные технологии уже активно применяются для контроля объектов нефтепромышленного комплекса, линий электропередач и лесов. Кроме того, дроны могут доставлять почту, лекарства и другие необходимые предметы в труднодоступные районы.
«Специальная военная операция стала площадкой для тестирования новых технологий и подготовки специалистов. Однако переход на мирное использование беспилотников будет очевиден и масштабным. И к этому нужно быть готовыми», — подчеркнул Максим Родионов.
СИБИТ стал одним из победителей конкурсного отбора федерального проекта «Технологии» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Оператором выступает АНО «Платформа НТИ». В 2025 году поддержано всего 152 заявки, а проходной балл составил 86,2 из 100, что говорит о высокой конкуренции и качестве проекта. Перспективные проекты получат поддержку индустриальных партнеров и войдут в реальный бизнес-оборот.