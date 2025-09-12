Ричмонд
Мэрия готовится закончить пляжный сезон в Калининграде в понедельник

За лето спасатели помогли восьмерым утопающим.

Источник: Клопс.ru

На следующей неделе в Калининграде закончится купальный сезон. Об этом сообщает администрация города.

В понедельник, 15 сентября, на всех пляжах свернут дежурные посты. За лето спасателям удалось вытащить из воды восьмерых утопающих.

«К сожалению, пару раз наши ребята не успели помочь: у одного человека случился сердечный приступ, другой заплыл за буйки. Именно поэтому мы всегда и призываем горожан быть предельно внимательными и соблюдать правила поведения на воде», — уточнили в мэрии.

В конце августа в мэрии допустили, что отопительный сезон в Калининграде может начаться до завершения купального.