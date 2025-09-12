Ричмонд
Главные новости недели с 8 по 12 сентября 2025 года

Итоги недели с 8 по 12 сентября 2025 года: обзор главных новостей, событий и происшествий, произошедших в России и мире. Все самое важное и актуальное — в проекте Новости Mail.

Польша заявила о нарушении воздушного пространства десятками дронов

Источник: Reuters

В ночь с 9 на 10 сентября польские военные сбили несколько БПЛА, залетевших на территорию страны. После этого инцидента страна запретила полеты вдоль границ с Белоруссией и Украиной.

Банк России снизил ключевую ставку

Источник: Банк России

«Совет директоров Банка России 12 сентября 2025 года принял решение снизить ключевую ставку до 17% годовых», — сообщила пресс-служба регулятора. На заседании 25 июля ставку снизили сразу на 2 процентных пункта — до 18%.

Чарли Кирка убили во время выступления в США

Источник: Reuters

10 сентября американский президент Дональд Трамп сообщил, что активист умер после покушения. Губернатор штата Юта 12 сентября рассказал, что задержанный по подозрению в убийстве Кирка — 22-летний Тайдер Робинсон.

Протесты в Непале привели к отставке премьера страны

Источник: Reuters

За несколько часов до своей отставки Шарма Оли призвал протестующих к миру и сдержанности. С 8 сентября в ходе беспорядков погибли не менее 34 человек.

Израиль нанес удары по столице Катара

Источник: Reuters

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что операция была «полностью израильской инициативой». Целью ударов в Дохе стали лидеры ХАМАС.

