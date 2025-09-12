Главные новости недели с 8 по 12 сентября 2025 года

Польша заявила о нарушении воздушного пространства десятками дронов
Банк России снизил ключевую ставку
«Совет директоров Банка России 12 сентября 2025 года принял решение снизить ключевую ставку до 17% годовых», — сообщила пресс-служба регулятора. На заседании 25 июля ставку снизили сразу на 2 процентных пункта — до 18%.
Чарли Кирка убили во время выступления в США
10 сентября американский президент Дональд Трамп сообщил, что активист умер после покушения. Губернатор штата Юта 12 сентября рассказал, что задержанный по подозрению в убийстве Кирка — 22-летний Тайдер Робинсон.
Протесты в Непале привели к отставке премьера страны
За несколько часов до своей отставки Шарма Оли призвал протестующих к миру и сдержанности. С 8 сентября в ходе беспорядков погибли не менее 34 человек.
Израиль нанес удары по столице Катара
В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что операция была «полностью израильской инициативой». Целью ударов в Дохе стали лидеры ХАМАС.