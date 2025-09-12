Жителей Городца предупредили о беспилотниках в выходные

Беспилотники будут летать в небе над Городецким округом в субботу, 13 сентября. Об этом заявил глава района Александр Мудров в своем телеграм-канале.
В выходные в Городце состоится областной чемпионат гонки дронов (6+). Открытие состоится в ФОКе «Александр Невский».
«Это согласованное мероприятие. Не пугайтесь, что эти “птицы” в небе будут появляться», — предупредил Александр Мудров.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что специальный БПЛА для аэрофотосъемки снова запустят в Лысковском округе.
