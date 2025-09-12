Ричмонд
Жителей Городца предупредили о беспилотниках в выходные

В выходные в Городце состоится областной чемпионат гонки дронов.

Источник: Нижегородская правда

Беспилотники будут летать в небе над Городецким округом в субботу, 13 сентября. Об этом заявил глава района Александр Мудров в своем телеграм-канале.

В выходные в Городце состоится областной чемпионат гонки дронов (6+). Открытие состоится в ФОКе «Александр Невский».

«Это согласованное мероприятие. Не пугайтесь, что эти “птицы” в небе будут появляться», — предупредил Александр Мудров.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что специальный БПЛА для аэрофотосъемки снова запустят в Лысковском округе.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше