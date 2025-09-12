Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 13 сентября 2025

Отключение света в Иркутске 13 сентября 2025 коснется Ленинского и Свердловского районов. Как стало известно КП-Иркутск из телеграм-канала «Свет38», это нужно для проведения плановых работ на электрических сетях.
В Ленинском районе света не будет только в двух домах на улице Баумана с 01:00 до 03:00. В Свердловском районе электроснабжение прекратят тоже ночью, но в разные промежутки времени: на Аргунова и Вампилова — на 30 минут с часу до трех часов, а на Грибоедова, Миронова, Лермонтова и других улицах — с 01:00 до 05:00.
Более подробная информация о том, где пройдет отключение света в Иркутске 13 сентября 2025, представлена ниже.
