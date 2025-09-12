Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 13 сентября 2025

Свет отключат в двух районах Иркутска 13 сентября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение света в Иркутске 13 сентября 2025 коснется Ленинского и Свердловского районов. Как стало известно КП-Иркутск из телеграм-канала «Свет38», это нужно для проведения плановых работ на электрических сетях.

Отключение света в Иркутске 13 сентября 2025.

В Ленинском районе света не будет только в двух домах на улице Баумана с 01:00 до 03:00. В Свердловском районе электроснабжение прекратят тоже ночью, но в разные промежутки времени: на Аргунова и Вампилова — на 30 минут с часу до трех часов, а на Грибоедова, Миронова, Лермонтова и других улицах — с 01:00 до 05:00.

Более подробная информация о том, где пройдет отключение света в Иркутске 13 сентября 2025, представлена ниже.

Фото: тг-канал «Свет38» Фото: тг-канал «Свет38».