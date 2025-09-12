Госдума в сентябре может рассмотреть проект о круглогодичном призыве

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Госдума может 24 сентября рассмотреть в первом чтении проект о призыве на военную службу в течение календарного года с 1 января по 31 декабря на основании указа президента, следует из проекта календаря ГД, документ доступен в думской электронной базе.