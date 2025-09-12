Ричмонд
Госдума в сентябре может рассмотреть проект о круглогодичном призыве

ГД может 24 сентября рассмотреть проект о круглогодичном призыве на службу.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Госдума может 24 сентября рассмотреть в первом чтении проект о призыве на военную службу в течение календарного года с 1 января по 31 декабря на основании указа президента, следует из проекта календаря ГД, документ доступен в думской электронной базе.

Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента 22 июля. Его авторами выступили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов.

«Законопроекты, рассматриваемые в первом чтении. О проекте федерального закона N 973851−8 “О внесении изменений в Федеральный закон “О воинской обязанности и военной службе” и статью 11 Федерального закона “Об альтернативной гражданской службе” (о сроках проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу)…24 сентября 2025 года”, — сказано в документе.

Как ранее сообщил РИА Новости Картаполов, проект нужен для систематизации работы военкоматов, отправка на службу будет проходить в установленные законами сроки.

