Как россияне оценивают начало учебного года: результаты опроса Новостей Mail

Большинство родителей (58%) относятся к празднику «День знаний» положительно, считая его важным днем. 36% воспринимают его нейтрально, как простое начало учебного года, а 6% — отрицательно и не считают этот день праздником.
Подготовка к школе
Приобретением необходимых для школы вещей (формы, обуви, канцелярии
Начало учебного года
Для 37% детей респондентов первые дни учебы прошли спокойно, без сильных эмоций. У 22% школьников начало года сопровождалось трудностями и нежеланием учиться. У 20% настроение менялось изо дня в день, 10% каждый день шли в школу с радостью, а у 9% первые дни вызывали волнение, но со временем ситуация улучшилась.
Школьная форма
В школах 56% детей опрошенных введена обязательная форма, у остальных 44% — нет.
При этом большинство родителей (68%) считают, что в российских школах единая форма необходима, 31% придерживаются противоположного мнения, а 1% затруднились ответить.
По мнению 35% участников опроса, школьная форма помогает сгладить социальные различия между детьми. 19% считают, что она способствует поддержанию дисциплины в школе, 17% — что обеспечивает опрятный внешний вид, 10% — что упрощает выбор одежды для школы, 8% — что формирует чувство единства у учеников. 6% затруднились ответить.
Домашние задания
51% респондентов уверены, что домашние задания необходимы, но в умеренных объемах. 39% считают их обязательными, 5% — скорее ненужными, и столько же полностью против.
У 56% респондентов дети выполняют домашние задания в большинстве случаев самостоятельно и лишь иногда просят подсказки у взрослых. 24% детей чаще всего требуется помощь взрослых, у 12% дети делают домашние задания всегда самостоятельно, без помощи взрослых, а у 6%, наоборот, только с помощью взрослых. Еще у детей 6% опрошенных домашних заданий нет вовсе.
Депутат Госдумы Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия — За правду», предложил отменить домашние задания на выходные и праздничные дни. 38% респондентов полностью поддерживают эту инициативу, 21% — скорее поддерживают, 19% — не поддерживают, 12% — скорее не поддерживают, и 10% относятся нейтрально.
Отмена уроков по субботам
Также депутатом была предложена инициатива отмены уроков по субботам или замены их на творческие и спортивные занятия. 49% россиян поддерживают полную отмену уроков, у 22% детей по субботам и так нет уроков в школе, 18% поддерживают замену уроков на творческие или спортивные занятия, а 10% считают, что полноценные уроки по субботам необходимы школьникам. Еще 1% затруднились с ответом.