Как россияне оценивают начало учебного года: результаты опроса Новостей Mail

Также депутатом была предложена инициатива отмены уроков по субботам или замены их на творческие и спортивные занятия. 49% россиян поддерживают полную отмену уроков, у 22% детей по субботам и так нет уроков в школе, 18% поддерживают замену уроков на творческие или спортивные занятия, а 10% считают, что полноценные уроки по субботам необходимы школьникам. Еще 1% затруднились с ответом.