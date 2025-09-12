В Иркутской области более 400 раз водители нарушили ПДД на переездах ВСЖД

В Иркутской области с начала года более 400 раз водители нарушили правила дорожного движения на переездах ВСЖД. Автомобилисты выезжали на пути, несмотря на красный сигнал светофора и опущенный шлагбаум. Как сообщает Тайшет24 со ссылкой на ВСЖД, 130 жителям выписали штрафы или лишили водительских прав.
— В этом году на территории региона и Республики Бурятия в границах Восточно-Сибирской магистрали произошло 3 аварии. Водители выехали на стальные пути на высокой скорости, проигнорировав светофор, — уточнили в сообщении.
Машинисты пытались остановить локомотивы экстренным торможением, но расстояние было слишком коротким, чтобы предотвратить столкновение.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что В Иркутске с 15 и 16 сентября ограничат движение по трем улицам на две недели.