В Иркутской области более 400 раз водители нарушили ПДД на переездах ВСЖД

В Иркутской области с начала года более 400 раз водители нарушили правила дорожного движения на переездах ВСЖД. Автомобилисты выезжали на пути, несмотря на красный сигнал светофора и опущенный шлагбаум. Как сообщает Тайшет24 со ссылкой на ВСЖД, 130 жителям выписали штрафы или лишили водительских прав.