В Кочуровском парке Кирова построят площадку ГТО

Работы по строительству спортивной площадки для подготовки и выполнения нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» начались в Кочуровском парке Кирова по госпрограмме «Спорт России». Об этом сообщили в управлении массовых коммуникаций Кировской области.
Новый спортивный объект разместится рядом с центральной аллеей и детской игровой зоной. На первом этапе специалисты обустраивают основание из бетона площадью 200 кв. м. Завершить работы планируют до 15 сентября. В ходе второго этапа там установят более 10 конструкций, которые кировчане смогут использовать для тренировок. На время строительства участок аллеи закрыт для посещения.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.