В Кочуровском парке Кирова построят площадку ГТО

Новый спортивный объект разместится рядом с центральной аллеей и детской игровой зоной. На первом этапе специалисты обустраивают основание из бетона площадью 200 кв. м. Завершить работы планируют до 15 сентября. В ходе второго этапа там установят более 10 конструкций, которые кировчане смогут использовать для тренировок. На время строительства участок аллеи закрыт для посещения.