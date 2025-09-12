МВД предупредило о мошенничестве на сайтах объявлений

«При мошенничестве на сайтах объявлений злоумышленники часто используют поддельные документы. Если вам присылают “селфи с накладной” или даже с паспортом — это не гарантирует ничего. Эти документы легко изготовить, а фото — всего лишь часть схемы», — говорится в сообщении.