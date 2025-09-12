МВД предупредило о мошенничестве на сайтах объявлений

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Мошенники на сайтах объявлений часто используют «селфи с накладной» и паспортом, что не является гарантом подлинности, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«При мошенничестве на сайтах объявлений злоумышленники часто используют поддельные документы. Если вам присылают “селфи с накладной” или даже с паспортом — это не гарантирует ничего. Эти документы легко изготовить, а фото — всего лишь часть схемы», — говорится в сообщении.
В качестве примера в Telegram-канале показали фото объявления о заказе фотографий накладной, а также селфи нескольких мужчин с документами.
В МВД рекомендуют всегда проверять информацию, не переводить предоплату незнакомцам и не верить слишком хорошим предложениям.