В селе Батыр-Мурза Республики Дагестан открыли школу на 100 мест

Школу, рассчитанную на 100 учеников, ввели в эксплуатацию в селе Батыр-Мурза Ногайского района Республики Дагестан, сообщили в администрации главы региона. Строительство учреждения велось по нацпроекту «Образование», задачи которого с этого года реализуются по нацпроекту «Молодежь и дети».
Новую школу возвели взамен старой, 1927 года постройки. В двухэтажном здании обустроили и оснастили оборудованием учебные помещения, актовый и спортивный залы, столовую. Учебное заведение будет носить имя Шамиля Менлигазиева — уроженца Батыр-Мурзы, героически погибшего на спецоперации.
«Ногайский район — самый большой по территории в республике. Я рад, что муниципалитет развивается, особенно в части инфраструктуры для детей. Здесь открываются детские сады и школы, спортивные объекты», — отметил в поздравлении глава Дагестана Сергей Меликов, добавив, что в День знаний по всей республике открылись 14 новых школ и детских садов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.