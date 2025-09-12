В селе Батыр-Мурза Республики Дагестан открыли школу на 100 мест

«Ногайский район — самый большой по территории в республике. Я рад, что муниципалитет развивается, особенно в части инфраструктуры для детей. Здесь открываются детские сады и школы, спортивные объекты», — отметил в поздравлении глава Дагестана Сергей Меликов, добавив, что в День знаний по всей республике открылись 14 новых школ и детских садов.