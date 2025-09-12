В Архангельской области выполнили лесовосстановление на 38 тысячах гектаров

Работы по лесовосстановлению в Архангельской области выполнили на площади 38 тыс. гектаров в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и лесопромышленного комплекса.
«Сейчас работы выполнены на площади 38 тысяч гектаров, что составляет 44% от плана на 2025 год. Осенью лесоводам предстоит еще больший фронт работ — планируем восстановить северные леса на площади более 85 тысяч гектаров», — сообщила министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса региона Анна Шевелева.
Мероприятия по восстановлению северных лесов в Поморье проводят арендаторы лесных участков и сотрудники Единого лесопожарного центра в рамках государственного задания. Специалисты центра уже выполнили работы на площади более 120 гектаров, в том числе высадили сеянцы с закрытой корневой системой на площади 85 гектаров.
«Архангельская область является одним из лидеров в России по лесовосстановлению — по итогам 2024 года регион в пятерке лучших. В прошлом году восстановлено более 80 тысяч гектаров леса, а всего за предыдущие шесть лет в регионе выполнено лесовосстановление на площади 500 тысяч гектаров», — отметил заместитель председателя правительства региона Игорь Мураев.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.