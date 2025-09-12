В Архангельской области выполнили лесовосстановление на 38 тысячах гектаров

«Архангельская область является одним из лидеров в России по лесовосстановлению — по итогам 2024 года регион в пятерке лучших. В прошлом году восстановлено более 80 тысяч гектаров леса, а всего за предыдущие шесть лет в регионе выполнено лесовосстановление на площади 500 тысяч гектаров», — отметил заместитель председателя правительства региона Игорь Мураев.