В Карелии обновят дорогу «Сортавала — Заозерный — Туокслахти»

В общей сложности будет улучшено более трех километров покрытия в тех местах, где движение особенно интенсивно, — в городе Сортавала и поселке Заозерном. Специалисты обновят проезжую часть, сделают новые тротуары и уличное освещение в Сортавале и Заозерном. Завершить работы планируют в октябре 2026 года.