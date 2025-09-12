В Карелии обновят дорогу «Сортавала — Заозерный — Туокслахти»

Участки трассы «Сортавала — Заозерный — Туокслахти» отремонтируют по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2025—2026 годах в Карелии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы региона.
По этой дороге проходит школьный маршрут, поэтому ремонт важен не только для комфорта водителей, но и для безопасности детей, пешеходов и экстренных служб. Обновление дороги облегчит доступ к образовательным, медицинским и социальным объектам.
В общей сложности будет улучшено более трех километров покрытия в тех местах, где движение особенно интенсивно, — в городе Сортавала и поселке Заозерном. Специалисты обновят проезжую часть, сделают новые тротуары и уличное освещение в Сортавале и Заозерном. Завершить работы планируют в октябре 2026 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.