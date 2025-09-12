Ричмонд
В Псковской области завершили ремонт участка приграничной автодороги

Работы велись на восьмикилометровом отрезке.

Участок автомобильной дороги Остров — Вышгородок — граница с Латвийской Республикой отремонтировали в Островском муниципальном округе Псковской области. Работы велись на отрезке с 20 по 28 км в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении информационной политики правительства региона.

Специалисты сняли старое покрытие и уложили два слоя нового асфальта. Также они укрепили обочины, отремонтировали автобусные остановки, обустроили съезды и пересечения. Для обеспечения безопасности движения нанесли разметку.

Отметим, что эта трасса входит в опорную дорожную сеть региона, соединяет Островский и Пыталовский муниципальные округа, обеспечивая выход к государственной границе. По ней ежедневно ездит как грузовой, так и пассажирский транспорт.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.