«Спрос на отечественные фильмы увеличился вдвое»

Фильм «Красный шелк» способствует укреплению связей между Россией и Китаем. Об этом «Известиям» заявила Министр культуры России Ольга Любимова на полях XI Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур. По ее словам, съемки продолжения истории уже идут во Владивостоке, а также запланированы в историческом Шанхае. Об этом, а также о том, как государство поддерживает национальное кино, способное привлечь зрительскую аудиторию, и о фильмах для изучения в школах — в эксклюзивном интервью «Известиям».
«Съёмки “Черного шёлка” запланированы на Дальнем Востоке, на корабле в Тихом океане и в историческом Шанхае».
— В КНР продолжает греметь совместный проект «Красный шелк». Как вы оцениваете успехи картины в китайском прокате?
— Премьера российско-китайского детективного экшена «Красный шёлк» прошла 4 сентября в China Film International Cinema в Пекине — главном кинотеатре крупнейшей кинокорпорации China Film Group, которая выступает дистрибьютором картины в Китае.
С российской стороны на ней присутствовали Председатель Совета директоров Национальной Медиа Группы Алина Кабаева, генеральный продюсер фильма Вадим Быркин, режиссёр Андрей Волгин, автор сценария Мария Нефёдова, оператор Максим Миханюк, актёры Милош Бикович, Светлана Чуйкина, продюсер Дмитрий Лю, а также генеральный директор НМГ Светлана Баланова.
С китайской стороны премьеру посетили руководитель China Media Group Шень Хайсюн, представители руководства дистрибьютора фильма в Китае China Film Group, среди которых председатель правления Фу Жоцин, генеральный директор Ли Сяньцзен и другие топ-менеджеры компании, руководитель Госкино Китая Мао Юй.
Картина вышла в широкий прокат по всей Китайской Народной Республике 6 сентября. В Китае «Красный шёлк» получил статус национального фильма, стал обладателем так называемой «Печати дракона». Картина затрагивает исторические аспекты российско-китайских отношений и способствует укреплению культурных связей между нашими странами.
— Могли бы вы рассказать о «Черном шелке» — продолжении истории: чем он удивит и где пройдут съемки?
— Если «Красный шёлк» показал зрителю красоты Байкала и Сибири, съёмки «Черного шёлка» запланированы на Дальнем Востоке, на корабле в Тихом океане и в историческом Шанхае. Сюжет фильма также основан на реальных событиях. Съёмки российской части уже ведутся во Владивостоке. Выход «Черного шёлка» в прокат планируется в феврале 2027 года.
-—Какие еще российско-китайские кинопроекты сейчас в работе?
— В целях углубления сотрудничества в сфере кинематографии между Россией и Китаем в рамках выполнения Плана действий в области совместного кинопроизводства до 2030 года, подписанного в мае 2025 года между Министерством культуры Российской Федерации и Государственным управлением Китайской Народной Республики по делам кинематографии, были проведены питчинги для определения потенциальных проектов совместного производства самых разных жанров и форматов: художественных и документальных фильмов, многосерийных лент, анимационного кино.
В марте этого года российские кинематографисты презентовали китайским коллегам ряд проектов. В продолжение российско-китайского кинодиалога во ВГИКе в начале мая состоялось 18-е заседание Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству в сфере кинематографии (в рамках комиссии по гуманитарному сотрудничеству), одной из главных тем встречи стало совместное кинопроизводство, были также презентованы китайские кинопроекты. Ожидается как создание содержательных совместных кинокартин, так и укрепление прямых контактов между российскими и китайскими деятелями и организациями в области кинематографии для дальнейшего сотрудничества.
«На июнь 2026 года запланирована премьера комедии “Холоп 3”».
— В последние полтора месяца посещаемость кинотеатров в России упала до самых низких показателей за несколько лет (по данным ЕАИС). Что будет делать Минкультуры, чтобы поддержать кинопрокат?
— Общая кинотеатральная посещаемость по итогам восьми месяцев 2025 года составила 76,5 млн человек. За последние пять лет (2021−2025 гг.) уровень посещаемости кинотеатров в январе-августе был ниже в 2022 году, когда голливудские студии покинули российский рынок кинопроката — тогда к концу августа кинотеатры посетило лишь 58,3 млн человек. В последние годы национальный рынок кинопроката претерпел структурные изменения: если раньше до 70% зрительского потока обеспечивалось иностранными фильмами, то сейчас 80% кинотеатральных посещений обеспечено отечественными картинами. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года посещаемость отечественных картин увеличилась вдвое.
Основной реализуемой мерой в целях поддержки рынка кинопроката и обеспечения развития самодостаточного и конкурентоспособного кинематографа является государственная поддержка качественных национальных фильмов, привлекающих зрительскую аудиторию. Принятое решение о возможности финансирования продолжений наиболее полюбившихся зрителям картин за счёт безвозвратных средств при условии выхода в прокат в летние месяцы уже в следующем году будет способствовать увеличению зрительского потока в летний период: на июнь 2026 года запланирована премьера комедии «Холоп 3». Предыдущие фильмы франшизы выходили в новогодний период, сборы каждой превысили 3 млрд рублей.
— Как Минкультуры содействует реализации программы Минпросвещения по преподаванию истории отечественного кино в школах?
— Минкультуры России ведётся работа по наполнению портала Культура.РФ фильмами, которые включены в перечень программы Минпросвещения России для изучения в школах. Вместе с тем, при поддержке Минкультуры России и Минпросвещения России, ООО «Центр Кино» реализуется проект «Кинокласс», который объединяет школы и кинотеатры по всей стране. Проект запущен 1 сентября и на данный момент к нему уже присоединились более 300 кинотеатров, а в репертуаре для показа доступно более 90 фильмов.