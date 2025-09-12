«Спрос на отечественные фильмы увеличился вдвое»

— Общая кинотеатральная посещаемость по итогам восьми месяцев 2025 года составила 76,5 млн человек. За последние пять лет (2021−2025 гг.) уровень посещаемости кинотеатров в январе-августе был ниже в 2022 году, когда голливудские студии покинули российский рынок кинопроката — тогда к концу августа кинотеатры посетило лишь 58,3 млн человек. В последние годы национальный рынок кинопроката претерпел структурные изменения: если раньше до 70% зрительского потока обеспечивалось иностранными фильмами, то сейчас 80% кинотеатральных посещений обеспечено отечественными картинами. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года посещаемость отечественных картин увеличилась вдвое.