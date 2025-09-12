Еще в пяти районах Ростовской области ввели режим ЧС по засухе

Еще в пяти районах Ростовской области ввели режим ЧС по почвенной засухе. Решение утвердил врио губернатора региона Юрий Слюсарь, сообщает пресс-служба донского главы.
Режим ЧС теперь действует в Волгодонском, Кагальницком, Песчанокопском, Родионово-Несветайском и Тацинском районах. В указанных территориях погода влияет на яровые пропашные культуры, в частности, на подсолнечник и кукурузу.
Новая мера должна помочь аграриям, застраховавшим посевы.
Напомним, с 10 июня режим ЧС по почвенной засухе действует в десяти территориях Дона, с 30 июня добавилось девять территорий, с 21 июля — две, с 12 августа — еще одна территория.
Также Ростовская область обратилась в МЧС России с просьбой о введении в регионе режимов ЧС федерального характера по заморозкам и почвенной засухе. До 2024 года в течение последних десяти лет режимы ЧС из-за аномальной погоды на Дону не вводились.
