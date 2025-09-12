Экотропу «Чистые берега» открыли в Армавире

Экологическую тропу «Чистые берега» протяженностью 5 км благоустроили в Армавире в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие». Она стала продолжением созданного два года назад маршрута в поселке Красная Поляна, сообщили в администрации города.
Экотропа начинается от дома № 3 на улице Баррикадной и тянется до парка «Городская роща». Маршрут проходит по живописному берегу реки Кубань и оснащен всем необходимым для комфортной прогулки: там установлены скамьи для отдыха, навигационные указатели, информационные стенды и смотровые площадки. Кроме того, для новой экотропы разработана аудиоэкскурсия. Ее может прослушать любой гость — для этого нужно отсканировать QR-код, который размещен на стендах и скамьях вдоль всего маршрута.
В день открытия тропы для присутствующих организовали экскурсию. Ее провела председатель Армавирского местного отделения Русского географического общества Екатерина Демченко.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.