Экотропу «Чистые берега» открыли в Армавире

Экотропа начинается от дома № 3 на улице Баррикадной и тянется до парка «Городская роща». Маршрут проходит по живописному берегу реки Кубань и оснащен всем необходимым для комфортной прогулки: там установлены скамьи для отдыха, навигационные указатели, информационные стенды и смотровые площадки. Кроме того, для новой экотропы разработана аудиоэкскурсия. Ее может прослушать любой гость — для этого нужно отсканировать QR-код, который размещен на стендах и скамьях вдоль всего маршрута.