В Севастополе в декабре введут в эксплуатацию новую поликлинику

Новую поликлинику на улице Молодых Строителей в Севастополе планируют открыть в декабре. Ее возводят в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте капитального строительства города.
Ожидается, что учреждение сможет обслуживать 40 тыс. человек. Оно войдет в структуру городской больницы № 1 и будет рассчитано на 400 посещений в смену.
Поликлиника готова на 80%. Проект здания разработан с учетом всех современных требований к медицинским учреждениям. На объекте уже почти завершили внутренние отделочные работы, смонтировали слаботочные системы, вентиляцию и кондиционирование. Также обустроено более 180 кабинетов. На площадке задействовано более 50 человек и 4 единицы техники. До конца года специалисты закончат монтаж подвесных потолков, установят двери и окна.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.