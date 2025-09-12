В Севастополе в декабре введут в эксплуатацию новую поликлинику

Поликлиника готова на 80%. Проект здания разработан с учетом всех современных требований к медицинским учреждениям. На объекте уже почти завершили внутренние отделочные работы, смонтировали слаботочные системы, вентиляцию и кондиционирование. Также обустроено более 180 кабинетов. На площадке задействовано более 50 человек и 4 единицы техники. До конца года специалисты закончат монтаж подвесных потолков, установят двери и окна.