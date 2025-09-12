Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собственникам аварийного дома в Таганроге выплатили 54,1 млн рублей

28 семей из аварийного дома Таганрога уже получили денежные выплаты.

Источник: Комсомольская правда

Глава Таганрога Светлана Камбулова рассказала в своем Telegram-канале, что городская администрация выплатила 54,1 миллиона рублей 28 семьям, проживавшим в доме по адресу пер. 17-й Новый, 3. Здания признано аварийным и подлежит сносу.

Она уточнила, что в скором времени будут подготовлены документы на выплату 47 млн рублей еще 20 семьям.

— В рамках договоров об изъятии жилых помещений, непригодных для проживания, продолжается активная работа с собственниками, у которых есть обременения на жилье (например, запрет регистрации), чтобы обеспечить своевременное перечисление компенсаций до конца 2025 года, — написала Светлана Камбулова.

Напомним, в августе 2025 года Министерство строительства Ростовской области и Администрация Таганрога заключили дополнительное соглашение. Благодаря поддержке главы региона Юрия Слюсаря, область выделила 311,1 млн рублей.