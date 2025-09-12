Собственникам аварийного дома в Таганроге выплатили 54,1 млн рублей

Глава Таганрога Светлана Камбулова рассказала в своем Telegram-канале, что городская администрация выплатила 54,1 миллиона рублей 28 семьям, проживавшим в доме по адресу пер. 17-й Новый, 3. Здания признано аварийным и подлежит сносу.
Она уточнила, что в скором времени будут подготовлены документы на выплату 47 млн рублей еще 20 семьям.
— В рамках договоров об изъятии жилых помещений, непригодных для проживания, продолжается активная работа с собственниками, у которых есть обременения на жилье (например, запрет регистрации), чтобы обеспечить своевременное перечисление компенсаций до конца 2025 года, — написала Светлана Камбулова.
Напомним, в августе 2025 года Министерство строительства Ростовской области и Администрация Таганрога заключили дополнительное соглашение. Благодаря поддержке главы региона Юрия Слюсаря, область выделила 311,1 млн рублей.