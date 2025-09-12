В чувашской деревне Старое Котяково возвели фельдшерский пункт

Модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) построили в деревне Старое Котяково Чувашской Республики при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Открытие медучреждения состоялось 2 сентября, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В здании площадью около 80 кв. м смонтировали системы отопления, водоснабжения и канализации. Также там оборудовали процедурный и прививочный кабинеты, помещение для хранения лекарственных средств, комнату для работников с раздевалкой и санузел. Для маломобильных граждан установили пандус с поручнями, а для слабовидящих и незрячих пациентов разместили систему навигации с использованием шрифта Брайля. Проходить диспансеризацию, вакцинацию, профилактические осмотры, получать плановую и неотложную медицинскую помощь в новом ФАПе смогут более 400 взрослых и детей.
«Модернизация первичного звена здравоохранения является ключевым направлением развития системы медицинской помощи. Фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории — первые учреждения, обеспечивающие профилактику и раннее выявление заболеваний, что значительно повышает эффективность лечения. Строительство, обновление их материально-технической базы и оснащение современным оборудованием крайне важно для повышения качества и доступности медицинской помощи на местах», — отметила заместитель министра здравоохранения Чувашии Олеся Игнатьева.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.