В чувашской деревне Старое Котяково возвели фельдшерский пункт

В здании площадью около 80 кв. м смонтировали системы отопления, водоснабжения и канализации. Также там оборудовали процедурный и прививочный кабинеты, помещение для хранения лекарственных средств, комнату для работников с раздевалкой и санузел. Для маломобильных граждан установили пандус с поручнями, а для слабовидящих и незрячих пациентов разместили систему навигации с использованием шрифта Брайля. Проходить диспансеризацию, вакцинацию, профилактические осмотры, получать плановую и неотложную медицинскую помощь в новом ФАПе смогут более 400 взрослых и детей.