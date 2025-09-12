В Томской области завершают ремонт двух участков дороги

Ремонт двух участков трассы Мельниково — Кожевниково — Изовка завершается в Томской области. Их улучшают по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в «Томскавтодоре».
Отрезок с 73 по 91 км (от села Вороново до деревни Ерестной) готов почти на 100%. На объекте протяженностью 18 км рабочие сделали дорожную одежду, укрепили обочины и откосы, отремонтировали остановки общественного транспорта, обновили водопропускные трубы. Также там установили новые знаки и сигнальные столбики. Сейчас завершают монтаж барьерного ограждения и наносят разметку термопластиком.
Также близится к концу ремонт участка длиной 13 км от крестьянского фермерского хозяйства «Летяжье» до границы Новосибирской области. Объект готов на более чем 90%. Специалисты обновили дорожное полотно и обустроили обочины. Им осталось уложить покрытие на пересечениях и примыканиях, привести в порядок шесть водопропускных труб и смонтировать знаки, сигнальные столбики, барьерное ограждение и нанести разметку.
Отметим, что дорога Мельниково — Кожевниково — Изовка протяженностью 127,1 км имеет важное значение для региона: она входит в опорную сеть и является дублером федеральной трассы Р-255 «Сибирь», напрямую связывая Томскую область с Новосибирской. Дорога пользуется популярностью как у жителей, так и гостей региона: она ведет к памятнику природы Уртамский Яр и парку «Руян на Оби» с 17-метровым маяком.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.