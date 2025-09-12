В Томской области завершают ремонт двух участков дороги

Отметим, что дорога Мельниково — Кожевниково — Изовка протяженностью 127,1 км имеет важное значение для региона: она входит в опорную сеть и является дублером федеральной трассы Р-255 «Сибирь», напрямую связывая Томскую область с Новосибирской. Дорога пользуется популярностью как у жителей, так и гостей региона: она ведет к памятнику природы Уртамский Яр и парку «Руян на Оби» с 17-метровым маяком.