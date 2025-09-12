В подмосковной деревне Софьино открыли школу после капремонта

Школу в деревне Софьино Наро-Фоминского округа Московской области ввели в эксплуатацию после капремонта. Работы в учреждении прошли по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Специалисты обновили фасад здания, заменили все инженерные коммуникации, прорезали дополнительные оконные проемы, смонтировали систему вентиляции. В школе появилось помещение для актового зала. Особое внимание уделили благоустройству прилегающей территории. Во дворе школы учителя смогут проводить уроки чтения, рисования и внеурочные занятия на свежем воздухе. Кроме того, в ходе работ удалось сохранить сад и памятные аллеи, высаженные поколениями выпускников и первоклассников.
«Этот день — результат нашей общей большой работы. Теперь у ребят и учителей есть современное, уютное и технологичное пространство, где будут рождаться идеи и раскрываться таланты», — отметил глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.